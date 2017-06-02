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Kamerun'da intihar saldırısı: 7 ölü

Kamerun'da Boko Haram militanlarınca eş zamanlı düzenlenen intihar saldırılarında en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Kamerun'da intihar saldırısı: 7 ölü

Kamerun'da Boko Haram militanlarınca düzenlenen intihar saldırılarında en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki Uç Kuzey eyaletinin yönetiminden sorumlu Midjiyava Bakari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya sınırına yakın Burvare kasabasında eş zamanlı iki intihar saldırısı düzenlendiğini ifade etti.
Bakari, sabah erken saatlerde Boko Haram örgütü tarafından gerçekleştirilen olayda iki saldırganın yanı sıra en az 7 kişinin öldüğünü ve 30'a yakın kişinin yaralandığını söyledi.
Yaralıların Mora ve Marua bölgelerindeki hastanelere sevk edildiğini belirten Bakari, ölü sayısının artabileceğine işaret etti.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, çok sayıda kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kamerun #boko haram
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