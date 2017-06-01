Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudayne, "Karar barış fırsatlarını güçlendirecek"

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudayne, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını askıya almasının, barış fırsatlarını güçlendireceğini söyledi.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Ebu Rudayne yaptığı basın açıklamasında, "Karar, özellikle Riyad'ta yapılan zirve ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Trump'ın yaptığı görüşmelerin ardından, barış ve güven köprüleri kurma çabaları konusunda ABD yönetiminin ciddiyetini ortaya koyuyor." dedi.

Kararın, olumlu ve önemli bir adım olduğunu ve barış fırsatlarını güçlendireceğini ifade eden Ebu Rudayne, ülkesinin, adil ve sürekli bir barışa ulaşmak için Trump ve ABD yönetimiyle çalışmayı sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

Beyaz Saray, bugün Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını şimdilik askıya aldığını açıklamıştı.

Açıklamada, "Kimse bu adımı, Başkan'ın (Trump) İsrail'e ve ABD-İsrail ittifakına olan güçlü desteğinden geri adım olarak görmemeli. Başkan Trump, İsrail ile Filistin arasında barış görüşmelerinin şansını artırmak ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını savunmak amacıyla bu kararı almıştır." ifadelerine yer verilmişti.



Trump, kampanya dönemi boyunca birçok kez Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağı vaadinde bulunmuş ancak 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra bu kararın enine boyuna düşünüldükten ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun hale getirildikten sonra alınabileceğini ifade etmişti.