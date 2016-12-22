Karlov için ilk tören Dışişleri Bakanlığında düzenlendi

2013 yılının Temmuz ayından beri Ankara'da büyükelçilik görevini yürüten ve uğradığı suikast sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için Moskova'da tören düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı'ndaki törene Karlov'un yakınları, arkadaşları ve Dışişleri çalışanları katıldı. 67 yaşında hayatını kaybeden Lavrov için Kurtarıcı İsa Katedrali'nde de tören yapılacak

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