Karlov için ilk tören Dışişleri Bakanlığında düzenlendi

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için Rusya Dışişleri Bakanlığında tören düzenlendi.
Dışişleri Bakanlığı ana binasındaki törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bakanlık çalışanları, siyasi parti liderleri ile Karlov'un ailesi ve yakınları katıldı.
Putin, Karlov'un naaşının bulunduğu tabuta çiçek bırakarak, ailesine taziyelerini iletti.
Törende konuşma yapan Lavrov ise Karlov'a "kahraman" ünvanı verildiğini belirterek, heykelinin dikilmesi için teklifte bulunduklarını ifade etti.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un cenazesi, Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen dini törenin ardından Moskova'da defnedildi.
Fotoğraf: Sputnik
Karlov'un ailesi ve yakınlarının katıldığı töreni Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill yönetti.
Karlov'un naaşı, dini törenin ardından Moskova'daki Himki mezarlığında toprağa verildi.
2013 yılının Temmuz ayından beri Ankara'da büyükelçilik görevini yürüten ve uğradığı suikast sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için Moskova'da tören düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı'ndaki törene Karlov'un yakınları, arkadaşları ve Dışişleri çalışanları katıldı. 67 yaşında hayatını kaybeden Lavrov için Kurtarıcı İsa Katedrali'nde de tören yapılacak
Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için Rusya Dışişleri Bakanlığında tören düzenlendi.