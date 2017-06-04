Ankara'da geçen yılnı aralık ayında suikast sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova, eşinin ölümünden 2 hafta önce son arzusunun gerçekleştirilmesi için Türk mercilerine Sputnik aracılığıyla çağrıda bulundu.
Karlova, eşinin atalarının doğduğu Bryansk bölgesindeki Klintsi ile Türkiye'de bir kentin kardeş şehir ilan edilmesini çok arzuladığını söyledi.
'KARLOV KLİNTSİ'Yİ ÇOK SEVİYORDU'
Sputnik'e konuşan Karlova, şunları kaydetti: "Karlov, ata yurdu Klintsi kentini çok seviyordu. Dedesi ve ninesi orada doğmuştu, babası orada okulu bitirmişti. Andrey (Karlov) yazın oraya gider,bazen 2-3 ay kalıyordu. Dedesinin evinde kalıyordu, çok seviyordu, Klintsi onun öz yurdu gibiydi. Ölümünden 2 hafta önce bana şunları söyledi: Klintsi kenti Türkiye'nin herhangi bir kenti ile kardeş kent olsun."
'KLİNTSİ BELEDİYE BAŞKANI BU FİKRE ISINDI'
Karlova, şöyle devam etti: "9 Mayıs'ta Klintsi kentini ziyaret ederek, eşimin akrabaları ve kent belediye başkanıyla görüştüm. Onlara Andrey'in bu son arzusunu anlattım. Onlar da fikre ısındı. Türk mercilerine de eşimin bu son arzusunun yerine getirilmesi için çağrıda bulunmak istiyorum. Bu beni çok mutlu eder. Klintsi buna hazır. Onlar gerekli yerlere mektup yazarak girişimde bulundular. Eğer Türkiye buna yanıt verirse, bu, eşim Andrey Karlov'un anısı için büyük bir hatıra çalışması olacak."
RUS HASTA ÇOCUKLARI TÜRKİYE'YE TATİLE GÖNDERELİM'
Karlova, Ukrayna'nın Çernobil kentine yakın bulunan Klintsi kentinde, nükleer felaketten etkilenmiş hasta çocuklar bulunduğunu da ifade ederek, onlar için de çağrıda bulundu: "Bu arada Klintsi, Ukrayna'nın Çernobil nükleer santrali kazasından etkilenen komşu bölgelerden. Orada Çernobil kentinden gelen çok sayıda insan yaşıyor. Çernobil'den etkilenen hasta çocuklar var. Bu çocuklar için Türkiye'de gezi organize edebiliriz. Bir tatil de olabilir."
'RUS-TÜRK İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIM'
Karlova, Sputnik'e verdiği demecinde şunları da kaydetti: "Türkiye güzel bir ülke, halkı da güzel insanlar. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Eşim iki ülkenin dostluğu için elinden geleni yaptı. Bundan sonra ben de ikili ilişkilerin gelişmesi için elimden geleni yapmaya hazırım."
KARLOV, NAZIM HİKMET DOSTLUK ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU
Bu arada Moskova'da Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) tarafından düzenlenen Nazım Hikmet'i anma konserinde, şairin adıyla dağıtılan dostluk ödüllerinin bu yılki sahipleri Rus Büyükelçi Karlov ve sanatçı Rutkay Aziz oldu.
Karlov'un ödülünü törende bulunan eşi Marina Karlova, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz'un elinden aldı./Sputnik
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