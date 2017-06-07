Körfez'deki Katar ablukasına Ürdün ve Moritanya da katıldı. İki ülke de Doha ile ilişkileri kesti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Katar'a yönelik "sempati ve duygudaşlık" içeren ifadelerin kullanımı yasaklandı. Amerika ve Suudi Arabistan Katar'a karşı açıklamaları sürdürürken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri ile telefon görüşmesi yaptı.

Körfez ülkeleri Katar'ı yaptırımlarla kuşattı. Ürdün ve Moritanya'nın da katılımıyla Katar'ı ablukaya alan ülke sayısı 9'a çıktı.



Katar ile diplomatik ilişkilerinin düzeyini düşürdüğünü açıklayan Ürdün, ülkedeki Katarlı basın kuruluşu El Cezire ofisini de kapattı. Moritanya da Katarla diplomatik ilişkileri kesti. Moritanya hükümetinin kararına rağmen birçok Moritanyalı başkent Nouakchott'taki Katar büyükelçiliği önünde Doha yönetimine destek gösterisi yaptı.



Katar krizini başlatan iki isim de telefonla görüştü. Amerika Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan Kralı Selman görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Açıklamada, "İki lider, terör örgütlerinin finansmanının ve bölgedeki herhangi bir ülke tarafından aşırılıkçılığın yaygınlaştırılmasının önlenmesiyle ilgili konuları ele aldı." ifadelerine yer verildi.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Katar’ın Hamas ve Müslüman Kardeşler’e verdiği desteğin kesilmesi gerektiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Katar'ın terörizmin finansmanı konusunda birçok adım attığı ancak daha yapılacak çok işi olduğu belirtildi. Açıklamada Körfez ülkelerin krizden önce durumu Amerika'ya bildirdiği vurgulandı.



Trump'ın Twitter hesabından Katar'ı hedef alan açıklamalarının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de devreye girdi. Rus lider, Katar lideri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile görüştü. Kremlin'den, "Görüşmede Putin, Rusya'nın kriz durumlarının siyasi ve diplomatik yöntemler kullanılarak diyalog yoluyla çözülmesi konusundaki tutumuna vurgu yaptı" açıklaması geldi. Putin, ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı ABDulfettah Sisi ile de krizi masaya yatırdı.



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