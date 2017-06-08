Körfez ülkeleriyle yaşanan diplomatik kriz hakkında konuşan Katar Dışişleri Bakanı el Sani, gıda konusunda endişe taşımadıklarını ve sonsuza kadar böyle yaşayabileceklerini söyledi. El Sani, daha önce bir düşmandan bile böylesi bir düşmanlık görmediklerini dile getirdi.

Körfez ülkeleriyle yaşanan diplomatik kriz hakkında konuşan Katar Dışişleri Bakanı el Sani, gıda konusunda endişe taşımadıklarını ve sonsuza kadar böyle yaşayabileceklerini söyledi. El Sani, daha önce bir düşmandan bile böylesi bir düşmanlık görmediklerini dile getirdi.



Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



İzole edildik çünkü başarılıyız ve ilerliyoruz.



Körfez'deki tartışma tüm bölgenin istikrarını tehdit ediyor.



Diplomasi, hala tercih ettiğimiz bir seçenek.



Bu problem için asla askeri bir çözüm olmayacak.



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ticari pozisyonunun siyasi bir araç olarak kullanıyor.



BAE'nin enerjisinin yüzde 40'ı Katar'ın doğal gazına bağlı.



Türk askerleri, tüm bölgenin güvenliği için geliyor.



Katar ordusunda bir değişiklik yok, hiçbir birliğin pozisyonu değiştirilmedi.



İran gıda konusunda yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. 3 limanı Katar için görevlendirilecek.



Teslim olmaya hazır değiliz ve dış politikamızın bağımsızlığını tehlikeye atmayacağız.



Katar'daki ABD üssünün fonksiyonunda bir değişiklik görmüyoruz./Sputnik