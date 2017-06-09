Kurumun internet sitesine yönelik siber saldırı girişimi engellendi

Katar yönetimi, devlet televizyonuna yapılan siber saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Katar Haber Ajansı QNA'nın Enformasyon Kurumuna dayandırdığı haberde, Katar Devlet Televizyonunun internet sitesinin siber saldırı girişimine maruz kaldığı ancak koruma sistemlerinin bu girişimleri engellediği ifade edildi. Haberde, internet erişiminin güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine durdurulduğu ve uzmanların konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Söz konusu saldırı, QNA'nın ve sosyal paylaşım siteleri üzerindeki hesaplarının 23 Mayıs gecesi uğradığı siber saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmanın sonuçlarının açıklanmasının ardından gerçekleşti.

Katar İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturma ekibinin, siber saldırının QNA sitesinin açığından yararlanılarak, yüksek teknoloji ve inovatif yöntemler de kullanılarak gerçekleştirildiğini tespit ettiği bilgisine yer verilmişti.

QNA, 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayınlamıştı. Açıklamalar kısa süre içinde medyada geniş şekilde yer almıştı.



Bundan birkaç saat sonra açıklama yapan Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, QNA'nın siber saldırıya uğradığını ve yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, medya organlarından bu açıklamaları dikkate almamalarını talep etmişti.



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan basını başta olmak üzere Ortadoğu'daki basın yayın organları yalanlamaları dikkate almayarak siber saldırı girişimini Katar aleyhine bir kampanyaya dönüştürmüştü.



Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise 25 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, medya üzerinden ülkesini hedef alan bir kampanya olduğunu belirterek, "Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor ancak burada Katar'ı hedef alan bir kampanya olduğu açık ve biz de buna karşı koyacağız." demişti.



Bakanlık ayrıca açıklamaların yalanlanmasına rağmen bazı basın yayın organları tarafından kullanılmaya devam etmesini kınayarak, söz konusu yayınlara devam eden basın kuruluşlarının Körfez ülkeleri arasındaki birlik ve bütünlüğe darbe vurduğuna dikkati çekmişti.



Bakanlık açıklamalarının ardından Körfez ülkelerinden herhangi bir resmi açıklama yapılmamış, QNA sitesi, Katar Devlet Televizyonu, Katar basın yayın organlarının haber siteleri ve Katar merkezli haber sitesi El Cezire, Suudi Arabistan ve BAE'de erişime kapatılmıştı.