Körfez ülkeleri Doha yönetiminin önüne 5 ödev koydu. Katar'dan, "Müslüman Kardeşler ve El Kaide'ye desteğin kesilmesi, Yemen'de Şii Husiler'e mali desteğe son verilmesi, İran destekçisi tutumun terkedilmesi, El Cezire'nin yayın politikasının değiştirilmesi ve Körfez İşbirliği Konseyi'nde alınan kararların uygulanması" isteniyor. Katar ise yaptırımları aşmak için Türkiye ve İran ile gıda sevkıyatı için görüşmeler yapıyor.

Katar, Washington ve Riyad'ın yaptırım ablukasıyla karşı karşıya.



Suudi Arabistan ve Amerika bloğu, yaptırımların kaldırılması için Doha yönetiminin önüne 5 maddelik ev ödevi koydu.



KATAR'IN EV ÖDEVLERİ



* Terör örgütleri Müslüman Kardeşler, DEAŞ ve El Kaide'ye maddi destek derhal son vermesi.

* Yemen’de hükümete karşı savaşan Şii Husilere mali desteğin kesilmesi.

* İran’ın bölgede etkisini güçlendirme çabalarına karşı çıkması ve bu ülkeyi destekleyen tutumu terk etmesi.

* Katar merkezli ve uluslararası yayın yapan El Cezire televizyonunun yayın politikasının değiştirilmesi.

* Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından varılan anlaşmaların yerine getirilmesi.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cübeyr, Katar’ın Arap ülkeleriyle olan ilişkileri tekrar eski haline döndürmesi için talepleri karşılaması gerektiğini belirtti. Cübeyr, "Katar'ın bu krizin sonlanması için doğru adımları atmasını beklediklerini" söyledi.



Körfez'de yaptırımları kırmak için çabalayan Katar ise Türkiye ve İran ile görüşmeler yürütüyor. Reuters'a konuşan Katarlı bir yetkili, Türkiye ve İran'la gıda tedariki konusunda görüşmelerin yürütüldüğünü söyledi. Gıda tedarikinin Katar Havayolları'na ait kargo uçaklarıyla sağlanması planlanıyor.



Bu arada Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den de yeni bir açıklama geldi. Sani, "Diyaloğa ve oturup konuşmaya hazırız. Biz burada 'süper güç' değiliz ve meselelerin çatışma yoluyla çözüleceğine inanmıyoruz." dedi.



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