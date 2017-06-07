Katar'a karşı uygulanan yaptırım tartışması siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaptırımların perde arkasında bir oyun olduğunu söylerken, CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Türkiye'nin krize ilişkin tarafsız kalması gerektiği görüşünde. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da durumu son zamanlarda yaşanan en tehlikeli gelişme olarak değerlendirdi.

Aralarında Suudi Arabistan ve Mısır'ın da bulunduğu ülkelerin Katar'a karşı yaptırım uygulaması tartışması Ankara'nın gündeminde.



Konuya ilişkin ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaptırımların perde arkasında bir oyun olduğunu savundu, çözüm için arabulucu olabileceklerini belirti.



Partisinin MYK toplantısı sonrası konuşan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Türkiye'nin olaylar karşısında tarafsız olması gerektiğini ifade etti.



Bir açıklama da Saadet Partisi'nden geldi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, durumu son dönemde yaşanan en tehlikeli gelişme olarak niteledi, bölge ülkelerine çağrı yaptı.



ulusalkanal.com.tr