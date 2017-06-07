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"Katar, Türkiye ve İran'dan gıda alımı için görüşmelere başladı"

Ortadoğu'daki son diplomatik krizin merkezindeki Katar, gıda ve su güvenliğini sağlamanın yollarını arıyor. Reuters'ın haberine göre katar bunun için Türkiye ve İran ile görüşmelere başladı.

"Katar, Türkiye ve İran'dan gıda alımı için görüşmelere başladı"

Ortadoğu'daki son diplomatik krizin merkezindeki Katar, gıda ve su güvenliğini sağlamanın yollarını arıyor. Reuters'ın haberine göre katar bunun için Türkiye ve İran ile görüşmelere başladı.

Katar gıda güvenliğini sağlamak için harekete geçti. Reuters'a konuşan Katarlı bir yetkili, Katar Havayolları'nın kargosu ile gıda ve su tedarik etmek için Türkiye ve İran ile görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

Ülkedeki gıda stokunun durumunu da paylaşan yetkili, Katar'da dört hafta yetecek kadar hububat bulunduğunu söyledi.

Katar, diğer körfez ülkeleriyle yaşadığı krize kadar gıda ihtiyacının üçte birini Suudi Arabistan'dan yaptığı ithalatla karşılıyordu.

Etiketler; #ortadoğu #katar #türkiye #iran
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