Katar, yeni önlemler alıyor; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in uyguladığı abluka kararından mağdur olanlara tazminat ödenmesi için dava açmaya hazırlanıyor.. Açıklama kükümete bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Damir el-Merri’den geldi. Merri, abluka kararlarını "Toplu cezalandırma ve uluslararası suç" olarak nitelendirdi.

Katar’a yönelik abluka kararları uluslararası mahkemelere taşınacak.



Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin içinde olduğu Körfez ülkelerinin abluka kararına karşı, Katar’dan yeni bir hamle geldi.



Doha yönetimi söz konusu kararlardan mağdur olanlara tazminat ödenmesi için dava açacak.



Açıklamayı, hükümete bağlı Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Ali bin Damir el-Merri yaptı.



Basın toplantısında konuşan Merri, tazminat ödenmesini sağlamak için Uluslararası Hukuk Bürosu ile sözleşme yapılacağını duyurdu. Uluslararası Hukuk Bürosunun dava açarak abluka kararlarını uygulayan ülkelerden tazminat talep edeceğini ifade eden Merri, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uluslararası mahkemelere başvurulacağını da dile getirdi.



Ali bin Damir el-Merri, söz konusu kararları "Toplu cezalandırma ve uluslararası suç" olarak değerlendirdi.



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