Kıbrıs müzakereleri kapsamında 2'nci Cenevre Konferansı 28 Haziran tarihinde yapılacak. Konferansa Ada'daki Türk ve Rum taraflarının yanı sıra garantör ülkeler; Türkiye, Yunanistan ve İngiltere de katılacak. Avrupa Birliğinin gözlemci sıfatıyla katılacağı zirvede; Mülkiyet, Avrupa Birliği ile İlişkiler, Ekonomi, Yönetim ve Güç Paylaşımı konuları ele alınacak.

Birleşmiş Milletler devreye girdi, kritik zirvenin tarihi belirlendi.



Kıbrıs müzakereleri kapsamında 2'nci Cenevre Konferansı için taraflar 28 Haziran'da Birleşmiş Milletlerin ev sahipliğinde bir araya gelecek.



Açıklama Birleşmiş Milletler Kıbrıs Sözcülüğünden geldi. Kıbrıs Konferansına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere katılacak. Avrupa Birliği de konferansta gözlemci sıfatıyla bulunacak.



Mülkiyet, Avrupa Birliği ile İlişkiler, Ekonomi, Yönetim ve Güç Paylaşımı konularının ele alınacağı konferansta nihai bir çözüm için mesai yapılacak.



İlk konferans, Yunanistan'ın olumsuz tavrı nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı konferansa son adım olarak bakarken, Rumlar sürecin devam edebileceğini belirtiyor.





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