Kızıldeniz'de Yemenli uyuşturucu kaçakçıları yakalandı

103 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi

Mısır ordusunun, Kızıldeniz'de durdurduğu Yemenli uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu teknede, 103 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.



Mısır Ordu Sözcüsü Tamir er-Rufai, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yaptığı açıklamada, deniz kuvvetlerinin, aldıkları bir ihbar üzerine Kızıldeniz'de Mısır karasularında yol alan Yemenlilerin bulunduğu tekneyi durdurduğunu, 103 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti.



Rufai, teknenin en yakın deniz kontrol noktasına çekildiğini, 5 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.