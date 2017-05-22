Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi seçim zaferinden dolayı tebrik etti.



IRNA'nın haberine göre, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un tebrik mesajında, "Zatıalinizin yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi İran halkının size karşı derin güven ve desteğini göstermektedir" ifadesini kullandı.



Kim Jong Un gönderdiği kutlama telgrafında, Hasan Ruhani'nin Cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde Tahran-Piyongyang ilişkilerinin daha fazla gelişmesini temenni ettiğini ve bu ilişikilerin uluslararası barış ve istikrara katkı sunmasına ilişkin temennilerine yer verildi.



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