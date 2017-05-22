"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden Ruhani'ye tebrik

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nden Ruhani'ye tebrik

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

IRNA'nın haberine göre, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un tebrik mesajında, "Zatıalinizin yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi İran halkının size karşı derin güven ve desteğini göstermektedir" ifadesini kullandı.

Kim Jong Un gönderdiği kutlama telgrafında, Hasan Ruhani'nin Cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde Tahran-Piyongyang ilişkilerinin daha fazla gelişmesini temenni ettiğini ve bu ilişikilerin uluslararası barış ve istikrara katkı sunmasına ilişkin temennilerine yer verildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #kore demokratik halk cumhuriyeti #iran #ruhani
banner863
Önceki Haber
Ünlü iş adamı Süreyya Beşe'nin çocukları birbirine girdi! Kasa buhar oldu...
Sonraki Haber
Melih Gökçek havada mahsur kaldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.