Suudi Arabistan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Maldivler ve Libya gibi bazı Arap ülkelerinin Katar ile ilişkilerini kesmesi İsrail'in iştahını kabarttı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, bu ülkelerle işbirliği yapma konusunda kendileri için büyük bir fırsat doğduğunu söyledi. İran ise Arap ülkelerinin ilişkilerini kestiği Katar'a gıda malzemesi gönderdi.

Köfrez'de Katar krizi sürüyor. Suudi Arabistan, Yemen, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Maldivler ve Libya, "terör örgütlerini desteklemesini" gerekçe göstererek Katar ile ilişkilerini kesmesine ilişkin bir açıklama da İsrail'den geldi.



İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, "Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, Arap ülkeleriyle iş birliği yapmak için İsrail'e büyük fırsat sunuyor" dedi. Parlamentoda konuşan Liberman, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizi İsrail için "büyük bir fırsat" olarak niteledi. Liberman, "Arap ülkeleri bile bu bölgedeki riskin İsrail değil, terörizm olduğunu anladı. Bu durum işbirliği için fırsat" ifadelerini kullandı. İsrail'in, Katar'la ilişkilerini kesen Arap ülkeleriyle iş birliğine açık olduğunu dile getiren Liberman, "Şimdi top onların sahasında" dedi.



İran ise Körfez ülkelerinin kapılarını kapattığı Katar'a gıda sevkıyatı yaptığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, aralarında anlaşmazlık bulunan ülkeleri açık bir diyaloğa çağırarak, gerilimin yükselmesinin bölgedeki herkesin menfaatine zarar vereceğini söyledi.



İran Zirai Ürün İhracatçıları Başkanı Rıza Nurani, gıda sevkiyatının 12 saat içinde Katar’a ulaşacağını açıkladı. Gönderilen gıda malzemeleri nedeniyle Katar sınırında uzun tır kuyrukları oluştu.



Öte yandan Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı hava sahası yasağı bugün başlıyor. Yasak nedeniyle Katar'dan Batı ülkelerine gidecek olan uçaklar, komşu ülkelerin etrafından dolaşacak.



Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan "diplomatik" kriz devam ederken Umman Sultanlığı'ndan Katar'a sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah'ın, Katar'da mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldiği bildirildi. Katar Haber Ajansı QNA'ya göre, iki ülke dışişleri bakanlarının başkent Doha'da gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile bunları güçlendirme yolları ele alındı.



SPA haber ajansından aktarılan habere göre Katar Havayolları'nın ülkedeki tüm ofislerinin 48 saat içinde kapatılması emredildi. Açıklamada, "Sivil Havacılık Otoritesi, Katar Havayolları'na verilen tüm lisansların iptal edilmesine ve ülkedeki tüm ofislerinin 48 saat içinde kapatılmasına karar verdi" denildi.



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