Kosovalı seçmenler, meclisin feshedilmesinin ardından yeni dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Yerel saat ile sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 19.00'da sona erecek.

Kosova'da halk sandık başında.



Seçmenler, geçen ay hükümetin düşürülmesi ve meclisin feshedilmesinin ardından yeni dönem milletvekillerini belirlemek için oylarını kullanmaya başladı.



Kosova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, kayıtlı 1 milyon 872 bin 941 seçmen, 2 bin 490 sandıkta oy kullanıyor. Yerel saat ile 07.00'de açılan sandıklar saat 19.00'da kapanacak.



Erken genel seçimde, 19 siyasi parti, 5 ittifak ve 2 sivil inisiyatiften 971 milletvekili adayı 120 üyeli meclise girebilmek için yarışıyor. Milletvekilleri, erken seçime gidilmediği takdirde 4 yıllık bir dönem için seçiliyor.



Kosova'da, mayıs ayı başında muhalefetin talebi üzerine hükümet için mecliste güven oylaması yapılmış, koalisyon hükümetinin ortaklarından Kosova Demokratik Partisinin de desteğiyle hükümet düşürülmüş ve meclis feshedilmişti.



Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, meclisin feshedilmesinin ardından 11 Haziran'da erken genel seçime gidileceğini açıklamıştı.





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