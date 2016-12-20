Kremlin 'Türkiye ve Rusya'nın yapabileceği mantıklı olan tek şey'i açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenlenmesinin amacının Rusya ve Türkiye'nin arasını açmak olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenlenmesinin amacının Rusya ve Türkiye'nin arasını açmak olduğunu söyledi.



Sputnik Türkiye'nin haberine göre, düzenlediği basın toplantısında Karlov'un Ankara'daki bir sergi açılışında uğradığı suikaste ilişkin açıklamalarda bulunan Peskov, "Bu, ülkelerimiz arasında ilişkileri bozmaya yönelik bir provokasyon" dedi.



Peskov, "Türkiye ve bizim ülkemizin yapabileceği mantıklı olan tek şey, bu provokasyonun arkasında olan kişilere karşı işbirliğinde daha yakın daha etkili olmaktır" ifadelerini kullandı.



ulusalkanal.com.tr