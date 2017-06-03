Vatan Partisi Uluslarası İlişkiler Bürosu Üyesi Yunus Soner, Küba izlenimlerini Ulusal Kanal canlı yayınında anlattı.
Küba Komünist Partisi yöneticileri ile görüşmeler yapan Soner, Kübalıların Türkiye ile Amerika arasındaki derin çatışmanın farkında olduğunu belirtti.
Soner, Küba Komünist Partisi yetkililerinin FETÖ'nün Amerika olan ilişkilerine karşı net bir tutumu olduğunu söyledi. Aynı tutumun PKK'ya karşı da gösterildiğini belirtti.
1980'li yıllarda Almanya'da PKK'lılar ile görüşen bir Kübalı istihbaratçıyla tanıştığını söyleyen Soner, "Artık PKK'nın Amerika'nın kucağında oturduğunu görüyor" dedi.
ulusalkanal.com.tr
Havana'da Küba Komünist Partisi yetkilileriyle görüşen Vatan Partisi Uluslarası İlişkiler Bürosu Üyesi Yunus Soner, Kübalıların PKK'ya karşı tutumunu anlattı. Kübalıların PKK'yı "Amerika'nın kucağına oturan bir örgüt" olarak gördüğünü belirten Soner, "Uluslararası siyaseti takip eden üyeler PKK'nın Trump'tan silah alan bir örgüt olduğunu görüyor" dedi.
Vatan Partisi Uluslarası İlişkiler Bürosu Üyesi Yunus Soner, Küba izlenimlerini Ulusal Kanal canlı yayınında anlattı.