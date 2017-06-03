Havana'da Küba Komünist Partisi yetkilileriyle görüşen Vatan Partisi Uluslarası İlişkiler Bürosu Üyesi Yunus Soner, Kübalıların PKK'ya karşı tutumunu anlattı. Kübalıların PKK'yı "Amerika'nın kucağına oturan bir örgüt" olarak gördüğünü belirten Soner, "Uluslararası siyaseti takip eden üyeler PKK'nın Trump'tan silah alan bir örgüt olduğunu görüyor" dedi.

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