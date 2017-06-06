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Küçük Ümran’dan haber var

Ümran Dakneş'in babası Suriye'de bir televizyona konuştu, Baba Dakneş, çarpıcı açıklamalarda bulundu

Küçük Ümran’dan haber var

Suriye'nin Halep bölgesinde teröristlerin bir saldırısı sonrası enkaz altından çıkartılan beş yaşındaki Ümran'ın görüntüleri dünyada büyük yankı uyandırmıştı...

"Esad rejimi vurdu" denilerek sosyal medya platformlarında paylaşılan beş yaşındaki Ümran Dakneş, görüntülerde enkaz altından çıkartıldıktan sonra her yanı toz içinde, yüzü kanlı halde bir ambulansın arka koltuğunda sessizce oturuyordu.

"SURİYE'DE ORDU VE HÜKÜMET İLE GÜVEN İÇERİSİNDEYİZ"



Suriyeli gazeteci Kinana Aluçe'ye konuşan Ümran Dakneş'in babası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Muhaliflerin röportaj için yüklü paralar teklif ettiğini belirten baba Dakneş, ''Biz, Halep'te ordu ve hükümet ile güven içerisinde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Simge haline gelen Ümran'ın son hâli herkesin içine su serpti.





ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ümran bebek #suriye #Ümran Dakneş
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