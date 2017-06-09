Kuzey Kore'nin resmi yayın organı KCTV'nin haberinde, test edilen yeni nesil kruz füzesinin Kuzey Kore'ye saldırı girişiminde bulunan düşman gemilerini vurabilecek kapasiteye sahip bir saldırı aracı olduğu belirtildi.

Habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da izlediği denemede, fırlatılan füzeler deniz üzerindeki hedefleri başarıyla tespit ederek imha etti.KCTV, son denemede, ülkenin kurucusu Kim İl-sung'un 105. doğum günü nedeniyle nisanda yapılan görkemli askeri geçitte ilk kez sergilenen füzelerin test edildiğini de vurguladı.Bu arada Güney Kore Ulusal Güvenlik Direktörü Chung Eui-yong, Kuzey Kore'nin son denemesinde 4 kısa menzilli füze fırlattığını ifade etti.Chung, füzelerin 200 kilometre kat ederek Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki bir noktaya düştüğünü söyledi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin füze denemelerini durdurmaması üzerine, geçtiğimiz hafta ülkeye uygulanan yaptırımların kapsamını genişletmişti.Deneme, ABD'nin bölgeye gönderdiği USS Carl Vinson ve USS Ronald Reagan uçak gemilerinin Güney Kore ile ortak askeri tatbikatını tamamlayıp bölgeden ayrılmasından birkaç gün sonra geldi./Sputnik