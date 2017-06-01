Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, YPG ile IŞİD'in anlaştığı haberlerini doğruladı. Lavrov, Rusya Hava Kuvvetleri'nin hava saldırısının YPG'nin Rakka için açmaya çalıştığı güvenli koridoru engellediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan 'IŞİD, Rakka'dan çıkmak için YPG ile anlaştı' açıklamasını doğruladı. Lavrov, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin IŞİD'e koridor açarak Palmira'ya yönlendirildiği belirtti. Rus Bakan, koridordan Palmiraya doğru harekat eden IŞİD militanlarının Rus Hava Kuvvetleri tarfından vurulduğunu açıkladı.



Lavrov, "IŞİD militanları Suriye'nin neresinde görülürse görülsün, adım atacağız. Gerek militanlar, gerek üsleri, gerekse de eğitim kampları meşru hedeflerdir" ifadelerini kullandı. Lavrov ayrıca, IŞİD konvoyunun Rakka'dan çıkmasının Suriye'de terörle mücadele eden taraflar arasındaki koordinasyon eksikliği olarak yorumladı.



Rusya Savunma Bakanlığı kaynakları IŞİD'in Rakka'dan çıkmak için YPG ile anlaştığını açıklamıştı. Açıklamada YPG'nin teröristler için güneyde güvenli bir koridor açma çabasının Rusya'nın hava saldırısı ile engellendiği belirtilmişti.



Rakka'dan Palmira yönüne giden IŞİD konvoyuna yönelik düzenlenen hava saldırısında 32 araç ile 120'den fazla terörist yok edilmişti.







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