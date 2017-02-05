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Libya'da yasadışı göçmen operasyonu

Sabrata kenti açıklarında 437 yasadışı göçmen yakalandı

Libya'da yasadışı göçmen operasyonu

Libya sahil güvenlik güçlerinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sabrata kenti açıklarında 437 yasadışı göçmeni yakaladığı bildirildi.

Libya Haber Ajansının (LANA) haberinde, 4 şişme bottaki 437 yasadışı göçmenin, Sabrata'dan 4 mil açıkta yakalanarak, Trablus'un batısındaki Ez-Zaviye Rafinerisi Limanı'na götürüldüğü ifade edildi.

Haberde ayrıca, göçmenlerin, gerekli yardımlar yapıldıktan sonra yasadışı göçle mücadele ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Libya sahil güçleri, 27 Ocak'ta da Sabrata'dan 3 mil açıkta İtalya'ya gitmekte olan 700 yasadışı göçmeni yakalamıştı.





 


Kaynak: AA
Etiketler; #libya #Sabrata #yasadışı göçmen
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