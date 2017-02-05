Libya'da yasadışı göçmen operasyonu

Sabrata kenti açıklarında 437 yasadışı göçmen yakalandı

Libya sahil güvenlik güçlerinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sabrata kenti açıklarında 437 yasadışı göçmeni yakaladığı bildirildi.



Libya Haber Ajansının (LANA) haberinde, 4 şişme bottaki 437 yasadışı göçmenin, Sabrata'dan 4 mil açıkta yakalanarak, Trablus'un batısındaki Ez-Zaviye Rafinerisi Limanı'na götürüldüğü ifade edildi.



Haberde ayrıca, göçmenlerin, gerekli yardımlar yapıldıktan sonra yasadışı göçle mücadele ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.



Libya sahil güçleri, 27 Ocak'ta da Sabrata'dan 3 mil açıkta İtalya'ya gitmekte olan 700 yasadışı göçmeni yakalamıştı.











