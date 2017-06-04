Londra'da minibüs kalabalığa daldı, Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Londra'da minibüs kalabalığa daldı, Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı.



Londra Köprüsü'nde bir minibüsün kalabalığa daldığı çok sayıda kişiyi yaraladığı belirtildi.



Ayrıntılar gelecek...