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Londra'da minibüs kalabalığa daldı

Londra'da minibüs kalabalığa daldı, Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Londra'da minibüs kalabalığa daldı

Londra'da minibüs kalabalığa daldı, Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı.

Londra Köprüsü'nde bir minibüsün kalabalığa daldığı çok sayıda kişiyi yaraladığı belirtildi.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #Londra
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