Londra'da Trump karşıtı gösteri

ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere’ye devlet ziyaretinde bulunmasına karşı düzenlenen gösteriye on binlerce kişi katıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere’ye devlet ziyaretinde bulunmasına karşı çıkan on binlerce kişi başkent Londra’da gösteri düzenledi.



Britanya Müslüman Konseyi, El-Aksa Dostları, Savaşı Durdur Koalisyonu, Irkçılığa Karşı Dur ve Halkın Meclisi’nin de aralarında yer aldığı sivil toplum örgütlerinin düzenlediği Trump karşıtı protesto ABD’nin Londra Büyükelçiliği önünde başladı.



Sabah saatlerinden itibaren büyükelçilik önünde toplanmaya başlayan göstericiler, Trump’a ve uygulamalarına tepki ifade eden pankart ve dövizler taşıdı. İngiltere’nin Trump’a yaptığı devlet ziyareti davetinin geri alınması için hükümete çağrıda bulunulan gösteride, Theresa May aleyhine sloganlar da atıldı.



Öğle saatlerinde Büyükelçilik önünden yürümeye başlayan göstericiler, eylemlerine Başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Street önünde devam etti.

- Corbyn'den destek

Düzenleyicilerin verilerine göre 40 bin kişinin katıldığı gösteride, İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn’in video mesajı da yayınlandı.



Mesajında gösteriye katılamadığı için özür dileyen Corbyn,”Kimse şüphe etmesin ki ben de İşçi Partisi de yurt içinde ve dışında nefret ateşini körükleyenlere karşı duracağız. İngiltere’de milyonlarca insanın Trump’ın Müslüman karşıtı, kadın karşıtı ve Meksika karşıtı politikalarını sürdürdüğü müddetçe buraya devlet ziyareti gerçekleştirmesine itirazını destekliyorum.” diye konuştu.



Theresa May’in ve iktidardaki Muhafazakar Parti’nin “tarihin yanlış safında” durmayı seçtiğini belirten Corbyn, göstericilere seslenerek, “Hiç kimsenin cinsiyeti, dini, milliyeti veya rengiyle yargılanmadığı, sadece kişiliğinin gücüyle yargılandığı bir dünya için sizinle dayanışma içindeyim.” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı May önceki günlerde ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette Trump'a Kraliçe 2. Elizabeth'in davetini iletmişti. Daveti kabul eden Trump'ın yaz aylarında bu ülkeye devlet ziyaretinde bulunması bekleniyor.

Trump'a yapılan davete karşı geçen pazartesi günü de binlerce kişi Downing Street'te gösteri düzenlemişti. Davetin geri çekilmesini talep eden dilekçeye de internet üzerinde yaklaşık bir milyon 850 kişi imza atmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya almış; Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ise 90 gün boyunca ABD'ye girmelerini yasaklamıştı.



Son olarak bugün ABD'nin Seattle kentindeki federal bir yargıç Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşlarına getirdiği vize yasağını ülke genelinde geçici olarak durdurma kararı almıştı.