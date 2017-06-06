İtalya’da yayımlanan Corriere della Sera gazetesi, Cumartesi günü London Bridge ve Borough Market’e saldırı düzenleyen üçüncü teröristin Fas ve İtalyan vatandaşı 22 yaşındaki Youssef Zaghba olduğunu öne sürdü. Diğer 2 saldırganın kimlikleri daha önce açıklanmıştı.

Corriere della Sera özel haberinde, Zaghba’nın, halen Bolonya’da yaşayan bir İtalyan anne ile eşinden ayrıldıktan sonra Fas’ta yaşamını sürdüren bir babanın çocuğu olarak Fez kentinde 1995 yılında doğduğunu yazdı.



Haberde, terör örgütü IŞİD’in üstlendiği Londra’daki saldırılar sırasında öldürüldüğü belirtilen Zaghba’nın, 2016 yılının Mart ayında, Suriye’ye ulaşmak üzere Bolonya’dan Türkiye’ye gitmek istediği sırada havalimanında gözaltına alındığı bilgisi de paylaşıldı.



İtalyan emniyetinin, telefonundan ve bilgisayarından bazı internet sitelerine girdiğini tespit ettiği Youssef Zaghba’yı yeterli delil olmadığı için daha sonra serbest bıraktığı, ancak İngiliz ve Fas emniyetini onun hakkında uyardığı da bildirildi.



İngiltere Polis Teşkilatı merkezi olan Scotland Yard tarafından yapılan açıklamada, “Londra Polis Teşkilatı Terörle Mücadele birimi, Londra köprüsü ve Borough Market saldırılarını gerçekleştiren ve polis tarafından vurulan üçüncü saldırganın ismi ve fotoğraflarını yayınladı. Resmi kimlik saptama henüz gerçekleştirilmedi ancak saldırganın Doğu Londra’da ikamet eden Fas asıllı bir İtalyan vatandaşı olan 22 yaşındaki Youssef Zaghba olduğuna inanılıyor.” denilirken, Zaghba, MI5 ya da polis tarafından şüpheli olarak tanımlanmadığı da duyuruldu.



Sıklıkla anne babasını ziyaret etmek için Fas ve İtalya arasında seyahat ettiği de kaydedilen Zaghba’nın, bir süredir Londra’da dönemsel işçi olarak çalıştığı da haberde yer alan bilgiler arasında.



Londra saldırılarını düzenleyerek 7 kişiyi öldüren ve 48 kişiyi de yaralayan 3 saldırgan da polis tarafından öldürülmüştü.



