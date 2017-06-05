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Londra'daki terör saldırısına ilişkin gözaltılar sürüyor

Londra'daki terör saldırısının ardından operasyonlarını genişleterek sürdüren İngiliz polisince sabah saatlerinde iki adrese düzenlenen operasyonda bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Londra'daki terör saldırısına ilişkin gözaltılar sürüyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da önceki gece meydana gelen terör saldırısının ardından polis, operasyonlarını genişleterek sürdürüyor.

Polis, bu sabah kentin doğusundaki Newham ve Barking'de iki adrese baskın yapıldığını ve "bazı gözaltılar" yapıldığını açıkladı. Baskın yapılan evlerde aramaların sürdüğü bildirildi.

Dün Barking'de 4 ayrı adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan 12 kişiden birinin ise serbest bırakıldığı duyuruldu. Dün gözaltına alınan 7 kadın ile 4 erkek ise hala gözaltında.

Gözaltıların büyük çoğunluğunun saldırganlardan birine ait olduğu iddia edilen evde yapıldığı belirtiliyor.

Saldırganların kimlikleri gün içinde açıklanacak
İngiliz polisi, saldırganların kimliklerinin belirlendiğini ancak soruşturmanın selameti için açıklanmadığını kaydetti. Saldırganların kimliğinin gün içinde açıklanması bekleniyor.

Londra Köprüsü yaya trafiğine açıldı
Saldırganların kullandıkları minibüsle yayaları ezdikleri Londra Köprüsü ise bu sabah yeniden yaya trafiğine açıldı.

Öte yandan Başbakan Theresa May üst düzey güvenlik ve istihbarat bürokratlarının da katılımıyla yeni bir acil durum kabine toplantısı (COBRA) yapıyor. May'in toplantının ardından ülkedeki terörle mücadele politikasıyla ilgili bazı açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Etiketler; #Londra #terör saldırısı #ingiltere
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