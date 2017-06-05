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Londra'daki terör saldırısını üstlendiler

Terör örgütü IŞİD, Londra'da 7 kişinin öldüğü ve 48 kişinin yaralandığı saldırıları üstlendi.

Londra'daki terör saldırısını üstlendiler

Londra'da dün gece meydana gelen terör saldırılarını terör örgütü IŞİD üstlendi.

Londra Köprüsü ve yakınındaki Borough Pazarı’nda dün gece terör saldırıları düzenlenmişti. Söz konusu saldırılarla ilgili açıklama yapan Londra polis, köprü üzerinde yayaları ezen minibüsün daha sonra köprünün güney ucunda bulunan Borough Pazarına yöneldiğini, burada araçtan çıkan 3 saldırganın çevrede bulunanları bıçakladığını açıklamıştı.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Londra #ışid
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