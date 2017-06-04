İngiltere'nin başkentindeki Londra Köprüsü'nde bir minibüsün yayaların üzerine sürüldüğü, daha sonra saldırganların araçtan inerek çevredekileri bıçakladığı ve olayda 3'ü saldırgan 9 kişinin öldüğü bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü'nde bir minibüs şoförünün aracını köprüdeki yayaların üzerine sürdüğü bildirildi.



Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken, sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlarda ise saatte ortalama 80 kilometre hızla ilerleyen beyaz bir minibüs şöförünün aracını kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdüğü kaydedildi.



Polisten yapılan açıklamada, Londra Köprüsü ve yakınındaki Borough Pazarı’nda dün gece yerel saatle 22.00 civarında yaşanan saldırılarda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, saldırıyı düzenleyen 3 erkeğin vurularak öldürüldüğü bildirildi.



Açıklamada, köprü üzerinde yayaları ezen minibüsün daha sonra köprünün güney ucunda bulunan Borough Pazarına yöneldiği, burada araçtan çıkan 3 saldırganın çevrede bulunanları bıçakladığı ifade edildi.



Saldırılarda yaralananlar arasında bir de polisin bulunduğu belirtildi.



Saldırganların bomba düzeneğini andıran yelekler giydiği ancak bunların gerçek çıkmadığı kaydedildi.



Polis, saldırıda yaralanan 20 kişinin 6 farklı hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.



Londra Köprüsü, özellikle kenti ziyaret eden turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerin arasında yer alıyor. Köprü, tarihi Tower Bridge Köprüsü'nün yanında bulunmasından dolayı, tarihi köprüyü fotoğraflamak isteyenlerin uğrak yerleri arasında.



Londra'da 22 Mart'ta da Westminster Köprüsü'nde benzer bir olay yaşanmıştı. Ülke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde meydana gelen olayda, Adrian Russell Ajao isimli saldırgan, kiralık aracını, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu.



Terör saldırısı olarak değerlendiriliyor



İngiliz polisince, başkent Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü ve Borough Pazarı'nda yaşanan olayların, terör saldırısı olarak değerlendirildiği bildirildi.



Genel seçim kampanyasını yarıda keserek başkente dönen İngiltere Başbakanı Theresa May de olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.



May, güvenlik yetkililerinin kendisini bilgilendirdiğini belirterek, "Londra'daki korkunç olayın potansiyel bir terör eylemi olarak ele alındığını doğrulayabilirim." dedi.



Vauxhall'daki adli vakanın ise bu olaylarla bağlantısı olmadığı açıklandı.