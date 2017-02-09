Danıştay'dan
Danıştay'dan "ranta" fren
İşte Robin van Persie'ye verilen ceza
İşte Robin van Persie'ye verilen ceza
Bahçeli ve Yıldırım görüşmesi bitti
Bahçeli ve Yıldırım görüşmesi bitti
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen alımı açıklaması

Macaristan'da sığınmacıların serbest dolaşımı engellenecek

"AB sınırları her halükarda korunmalı ve kıtaya ulaşanlar Afrika'ya geri taşınmalı. Libya'da ise kayıt merkezleri kurulmalı"

Macaristan'da sığınmacıların serbest dolaşımı engellenecek

 Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, ''Sığınmacılar ülke sınırında inşa edilecek 200-300 kişilik konteynerlerde iltica başvurusunun sonuçlanmasını bekleyecek. Serbest dolaşımları engellenecek.'' dedi.

Lazar, düzenlediği haftalık basın toplantısında, sığınmacı krizi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Macaristan'da iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların başvuru süresince gözaltında tutulacağını belirtti.

Sığınmacıların işlemleri devam ettiği sürece ülkede serbestçe hareket edememesi için gözaltında tutma kurumunun geri getirileceğini ve bu konuda gerekli kanuni düzenlemelerin yapılacağını söyleyen Lazar, ''Sığınmacı krizi süresince Macaristan'da iltica başvurusunda bulunan sığınmacılar için zorunlu ikamet yeri belirlenecek. Sığınmacılar ülke sınırında inşa edilecek 200-300 kişilik konteynerlerde iltica başvurusunun sonuçlanmasını bekleyecek. Serbest dolaşımları engellenecek.'' ifadelerini kullandı.

Ülkedeki sığınmacı kamplarında halihazırda 586 sığınmacının yaşadığını kaydeden Lazar, Macaristan'ın, Sırbistan ve Hırvatistan sınırı boyunca uyguladığı, 8 kilometrelik bölgede yakalanan sığınmacıların sınır dışına çıkarılmasına ilişkin "derin sınır kontrolü" sisteminin ülke genelinde uygulanacağını belirtti.
Lazar, yapılması planlanan kanuni düzenlemelerin güvenlik riskini azaltılmayı hedeflediğini, düzenlemeye özellikle Avrupa Komisyonu'nun tepki göstermesinin beklendiğini vurgulayarak sığınmacı krizini derinleşmesi halinde sınırda ikinci bir tel örgünün de çekilebileceğini açıkladı.

Malta'da düzenlenen gayriresmi Avrupa Birliği (AB) liderleri ve üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları zirvesinde alınan kararların çok önemli olduğunu belirten Lazar, ''AB zirvesinde alınan kararlar gerçek kırılma noktası. AB sınırları her halükarda korunmalı ve kıtaya ulaşanlar Afrika'ya geri taşınmalı. Libya'da ise kayıt merkezleri kurulmalı.'' dedi.

Konuşmasında ayrıca Almanya'da yapılacak genel seçimlere değinen Lazar, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i desteklediğini söyledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar #macaristan
banner863
Önceki Haber
Kipa'nın Migros'a devri onayladı
Sonraki Haber
Kardemir Karabükspor, Beşiktaş maçına hazır
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.