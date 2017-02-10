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Maden kazasında ölen 3 Çinlinin cesetlerine ulaşıldı

Arnavutluk'ta Bulqize krom madeninde yaşanan patlamanın yüksek miktarda metan gazı sızıntısından kaynaklandığı açıklandı

Maden kazasında ölen 3 Çinlinin cesetlerine ulaşıldı

Arnavutluk'un kuzeyindeki Bulqize krom madeninde patlama sonucu hayatını kaybeden 3 madencinin cesetlerine ulaşıldığı bildirildi.

Arnavutluk polisinden yapılan yazılı açıklamada, 4 Şubat'ta madendeki patlama nedeniyle ölen 3 Çinlinin cesetlerinin bulunduğu duyuruldu.

Açıklamada, Maden Denetleme ve Kurtarma Birimi uzmanları ile Çinli şirketlerin çalışanlarının günler süren çalışmalarının ardından madencilerin cansız bedenlerine ulaşıldığı ifade edildi.

Arnavutluk polisi, krom madenindeki patlamanın yüksek miktarda metan gazı sızıntısından kaynaklandığını da açıkladı.

Etiketler; #patlama #maden #arnavutluk
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