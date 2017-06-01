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Makedonya'da eski sağlık bakanına silahlı saldırı

Makedonya'da eski Sağlık Bakanı Nikola Todorov, silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Makedonya'da eski sağlık bakanına silahlı saldırı

Makedonya'da eski Sağlık Bakanı Nikola Todorov, silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Todorov'a iki el ateş eden saldırgan olay yerinde gözaltına alındı.

Makedonya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde saldırganın Sağlık Bakanlığı binası önünde Todorov'a iki el ateş ettiği belirtilirken, olayda hiç kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.



Açıklamada, Todorov'a ateş eden 60 yaşındaki L.S'nin olay yerindeki polisler tarafından hemen gözaltına alındığı belirtilirken, olay yerindeki incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

Eski Sağlık Bakanı Todorov, dün gece güvenoyu alan yeni hükümette Sağlık Bakanı Arben Taravari'ye görevini devretmek üzere bakanlığa gidiyordu.


Kaynak: AA
Etiketler; #sağlık bakanı #Nikola Todorov #makedonya
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