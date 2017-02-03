"Uluslararası terörizme karşı mücadele belli bazı ülke vatandaşlarına ve inançlara genel şüpheyle bakılmasını haklı çıkarmaz"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bazı ülkelere uyguladığı ülkeye giriş yasağına ilişkin, ''Uluslararası terörizme karşı mücadele, belli bazı ülke vatandaşlarına ve inançlara genel şüpheyle bakılmasını haklı çıkarmaz'' dedi.



Merkel, Malta'daki gayriresmi AB zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Almanya Şansölyesi ortak değerler için transatlantik ilişkilerde işbirliği aradıklarını vurgulayarak, ''Bazı anlaşabileceğimiz noktalar olacak mesela uluslararası terörizme karşı mücadele. Bazen de anlaşamayacağımız noktalar olacak. Son günlerde hep söylediğim şu; uluslararası terörizme karşı mücadele belli bazı ülke vatandaşlarına ve inançlara genel şüpheyle bakılmasını haklı çıkarmaz'' diye konuştu.



Merkel ABD Başkanı Donald Trump'ın siyaset tarzının sorulması üzerine, ''Ben Almanya'da hükümetin başı olarak dış politikada ilişkilerde ilk olarak önemli gördüğümüz değerlerimize bakarız. İkincisi çıkarlarımıza. Biz böyle yapıyoruz diğerleri de bunu yapıyor. Bunun ABD Başkanı da yapıyor. Bazı şeylerde de ortak çıkarlarımız bizi bağlar. Dünyada uluslarası terörizme karşı tek başına mücadele edilemez aksine beraber edilir. Ancak gelecekte yalnız başına çözmemiz gereken ödevlerimiz olabilecek. AB olarak farkında olmamız gerekecek bazı eylemler de olabilir. Örneğin Afrika'nın kalkınması ve sorumluluğunda. BM'ye de keza yine büyük görev düşüyor. Şimdi başka yönetimlerle adım adım ortak çıkarlarımızın olup olmadığını ya da daha az olduğunu görülecek '' dedi.

















