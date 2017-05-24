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Manchester'da bombayı imal eden yakalandı

İngiltere'nin Manchester kentindeki saldırıyı yapan teröristin kimliği açıklandı. Olay yerinde cesedi bulunan teröristin 23 yaşındaki Selman Abedi olduğu belirtildi.

Manchester'da bombayı imal eden yakalandı

Manchester'da Ariana Grande konserine yapılan intihar saldırısının faili belli oldu. Saldırıyı yapan şüphelinin 23 yaşındaki Selman Abedi olduğu açıklandı.

Yetkililer, Ariana Grande konserinin bitiminde Manchester Arena fuayesinde üzerindeki bomba düzeneğini patlatan Abedi'nin Manchester doğumlu olduğunu açıkladı. 

Abedi'nin anne ve babası Kaddafi döneminde Libya'dan kaçarak İngiltere'ye gelmiş. Abedi'nin saldırıdan önce Libya'ya gitmiş olması orada eğitim gördüğüne dair şüpheleri doğurdu.

Polisler soruşturma kapsamında, Fallowfield’da bir evde kontrollü patlama gerçekleştirdi ve hem Whalley Range’de hem de Güney Manchester’da bazı dairelere baskın gerçekleştirdi.

Manchester Arena saldırısı, 7 Temmuz 2005’te Londra metrosundaki bombalı saldırıdan sonra İngiltere tarihinin en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi de yaralandı.

BOMBAYI İMAL EDEN YAKALANDI

Bu arada bombayı imal eden kişinin de yakalandığı belirtildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ingiltere #manchester
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