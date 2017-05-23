İngiliz polisi, Manchester Arena konser salonunda meydana gelen terör saldırısıyla bağlantılı bir kişiyi gözaltına almıştı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

İngiliz polisi, Manchester Arena konser salonunda meydana gelen terör saldırısıyla bağlantılı bir kişiyi gözaltına aldı. İngiltere'deki IŞİD'li canlı bombanın adının Selam Abidiyi olduğu öğrenildi.



Emniyet yetkilileri, dün gece Manchester Arena'da ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin sonunda yaşanan bombalı saldırıyla bağlantılı olarak 23 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığını açıkladı.



Kimliğiyle ilgili ayrıntı paylaşılmayan şüphelinin, Manchester'in güneyindeki Chorlton bölgesinde yakalandığı bildirildi.



SALDIRIYI IŞİD ÜSTLENDİ



Terör örgütü IŞİD, İngiltere'nin Manchester kentindeki Arena konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısını üstlendi.



Terör örgütü IŞİD'e ait olduğu bilinen sosyal medya hesabında, "bir eylemcinin birden fazla bomba kullandığı" iddia edildi.



Kentin kuzeyindeki konser salonunda düzenlenen terör saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı. Polis, saldırganın patlama sırasında öldüğünü duyurmuştu