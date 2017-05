İngiltere hükümeti, basına sızan bilgiler nedeniyle Manchester saldırısıyla ilgili hiçbir bilgiyi ABD istihbaratıyla paylaşmama kararı aldı

The Telegraph'ta yer alan habere göre, İngiltere hükümeti Manchester polisinin özel çabalarına karşın ABD'li istihbarat yetkililerinin saldırıyla ilgili bilgileri ABD basınına sızdırması ile ilgili olarak ABD hükümetine tepki gösterdi.



BBC'nin muhabirlerine göre ise İngiltere bundan sonra, Manchester saldırısıyla ilgili olarak ABD istihbaratıyla hiçbir bilgi paylaşmayacak.



İki ülke arasında istihbarat krizine neden olan konu ise The New York Times'ta yayınlanan olay yeri fotoğrafları oldu. Terör saldırısının gerçekleştiği Manchester Arena'da çekilen fotoğraflar, ABD'li yetkilier tarafından gazeteye sızdırılmış gazete de bu fotoğrafları yayınlamıştı.



The Telegraph'a konuşan İngiliz hükümetine yakın bir kaynak, "Öfkeliyiz. Bu kesinlikle kabul edilemez. ABD tarafından sızdırılan bu fotoğraflar, kurbanlar, aileleri ve halkın geniş kesimleri için üzücü. Bu konu, İngiliz yetkililer tarafından konuyla ilgili her seviyede gündeme getirilecek." ifadelerini kullandı.



Olay yeri fotoğraflarından önce, Manchester polisinin saldırganın ismini soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için saklamasına rağmen, ABD medyası DEAŞ'lı teröristin ismini açıklamış, İngiltere İçişleri Bakanı Amber Ruud konuyu 'rahatsız edici' olarak nitelemişti.



İngiltere hükümetinden konuyla ilgili henüz bir yorum yapılmadı./Habertürk