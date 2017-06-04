Filipinler polisi, otel saldırganının 80 bin dolardan fazla borcu bulunan bir kumar bağımlısı olduğunu açıkladı.

Filipinler'de başkent Manila'da perşembe günü turistik bir otele düzenlenen ve 37 kişinin ölümüne neden olan saldırının failinin terör bağlantısı bulunmayan bir kumar bağımlısı olduğu açıklandı.



Manila polis şefi Oscar Albayalde, yaptığı basın açıklamasında, saldırganın 43 yaşındaki Filipinler vatandaşı Jessie Carlos olduğunu ve birinci dereceden akrabalarının failin kimliğini doğruladığını belirtti.



Albayalde, kaynakların, "saldırının bir terör eylemi olmadığını" doğruladığını belirterek "Her zaman söylediğimiz gibi bu bir terör eylemi değil. Olay, bir adamın tek başına düzenlediği eylemle sınırlı." dedi.



Maliye Bakanlığının eski çalışanı olan saldırganın üç çocuk babası olduğunu söyleyen Albayalde, 80 bin dolardan fazla kumar borcu bulunan Carlos'un son yıllarda kumar alışkanlığı yüzünden tüm mal varlığını sattığını bildirdi.



Carlos'un babası, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun terörle bağlantısı olmadığını söylerken, annesi de olanlar için özür diledi.



Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, dün, başkent Manila'da perşembe günü geç saatlerde turistik bir otele düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın yapmadığını ileri sürmüştü.



Saldırıya dair ilk kez açıklamada bulunan Duterte, 37 kişinin öldüğü Resort World Manila oteline yönelik saldırının failinin, aklını kaçırmış bir kişi olduğunu söylemişti.



Failin 2 milyon dolar değerinde kumarhane fişlerini çalarak kaçmaya çalıştığını hatırlatan Duterte, kullanamayacağı fişleri çalmasının bu kişinin aklının yerinde olmadığını gösterdiğini ifade etmişti.



Filipinler'in başkenti Manila'da perşembe gecesi geç saatlerde turistik bir otelin kumarhane bölümünde maskeli bir kişi etrafa rastgele ateş açmıştı. 37 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden saldırganın cesedi otelin beşinci katında bulunmuştu.



Merkezi ABD'de bulunan ve dünya genelinde terör örgütlerinin paylaşımlarını takip eden İnternet Güvenlik İzleme Servisi (SITE Intelligence Group), Filipinler'in güneyindeki Maravi kentinde devam eden çatışmalarla ilgili bilgi sağlayan bir kaynağının, saldırıdan DEAŞ'a bağlı "yalnız kurt savaşçılar"ın sorumlu olduğunu söylediğini ileri sürmüştü.

