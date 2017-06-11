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Meksika'da bir haftada 18 ceset bulundu

Uyuşturucu trafiği ve suç çeteleriyle anılan Meksika'nın kuzeybatısındaki turistik bölgesinde toprağa gömülü olarak 4 ceset bulundu. Böylelikle bir hafta içinde aynı bölgede bulunan ceset sayısı 18'e yükseldi.

Meksika'da bir haftada 18 ceset bulundu

ABD'li ve Kaliforniyalı turistlerin uğrak yeri olan, Güney Kaliforniya Altı bölgesinin San José del Cabo y Cabo Pulmo bölümünde bir haftada 13'ü erkek 5i kadın olmak üzere 18 tane toprağa gümülü ceset bulundu. Savcılık çürümeye yüz tutan tüm cesetlerde de işkence ve öldürücü darbe izlerine rastlandığını açıkladı.
 
Cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi için kayıp yakınlarına haber verildi.
 
Ülkede kayıp insan sayısı 32 bine ulaşmışken 177 bin kişi cinayete kurban gitmişti. Eylül 2015te sadece Güney Kaliforniya Altı bölgesinde 600 kişi öldürülmüştü. Resmi rakamlara göre bu bölgedeki cinayet oranı artışı 2017de yüzde 600 olarak bildirilmişti.
 
Federal hükümet 2016'de uyuşturucu çetelerine karşı operasyon başlatmıştı./Vatan

Etiketler; #meksika #uyuşturucu #ceset #ülke
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