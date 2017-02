Melania Trump'tan İngiliz gazetesine 150 milyon dolarlık dava

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania, geçmişte "eskort" olarak çalıştığına dair haber yapan İngiliz Daily Mail gazetesine 150 milyon dolarlık dava açtı

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, geçmişte "eskort" olarak çalıştığına dair haber yapan İngiliz Daily Mail gazetesine 150 milyon dolarlık dava açtı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Melania Trump'ın avukatları, söz konusu haberin "First Lady"nin "dünyanın en çok fotoğraflanan kadını" olduğu bir dönemde moda, mücevher ve kozmetik markalarından kazanç elde etme şansını yok ettiğini ileri sürdü.

Melania Trump da "Şu an birçok ürün kategorisinde geniş çaplı bir marka oluşturmak için hayatım boyunca tekrarı olmayacak bir şans elde etmiştim. Aksesuar, ayakkabı, kozmetik ürünleri gibi birçok şeyi satarak kazanç elde edebilirdim ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Davayı, New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi görecek.

Bu arada eski ABD Başkanı George Bush döneminde Beyaz Saray'da etik hukuku danışmanlığı yapan Richard Painter, davanın Melania Trump'ın konumundan dolayı kazanç elde edebileceğini gösterdiğine işaret ederek, "Bu, bir devlet başkanı eşinin ofisinden mali kazanç sağlamasıyla ilgili standartların açık ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Melania Trump'ın avukatlarından Matthew Blackett, bu iddiaya yanıt olarak gönderdiği elektronik postada,"First Lady'nin geldiği konumu kullanarak kar sağlama gibi bir amacı yoktur, böyle bir ihtimal söz konusu değildir. Aksine yapılan her açıklama, yanlış yorumlamadır." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de yayımlanan Daily Mail gazetesi, 1990'lı yıllarda Melania Trump'ın modellik değil "elitlere eskortluk" yaptığını ileri sürmüştü. Melania Trump, Maryland eyaletinde gazetenin sahibi Mail Media Şirketine dava açmış ancak mahkeme, yetkisizlik kararı vermişti.