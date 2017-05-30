Almanya Başbakanı Angela Merkel, Münih'te düzenlediği seçim mitinginde ve Hindistan Başbakanı'nın ziyareti sırasında yapılan ortak basın toplantısında NATO ve G7 zirvelerinin ardından değerlendirmeler yaptı. Merkel, Avrupa'nın sırtını Amerika ve İngiltere'ye dayamayı bırakması gerektiğini söyledi. Merkel, ayrıca Hindistan ile daha iyi ilişkiler kurmak istediklerini de açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın sırtını Amerika ve İngiltere'ye dayamayı bırakması gerektiğini söyledi. Merkel, Rusya ile de dostane ilişkilere sahip olmayı istediğini, ancak Avrupa'nın "artık kendi kaderini belirlemek için kendi savaşını vermesi" gerektiğini de ifade etti.



Merkel, hem Münih'te düzenlediği seçim mitinginde, hem de Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ziyareti sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında aynı mesajları verdi. Merkel, "Başkalarına bel bağladığımız günler sona erdi. Son birkaç gün içerisinde bu dönemin artık bittiğini bizzat gözlerime gördüm" diye konuştu.



Merkel, bundan sonra Almanya için önceliğin Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kurulacak ilişkiler olacağını söyledi. Merkel "Avrupalıların kendi kaderini eline alması gerekiyor" dedi.



Merkel, Hindistan ile ilişkilerin Almanya için çok önemli olduğuna da dikkat çekti. Almanya Başbakanı, "Transatlantik ilişkiler çok önemli. Ancak küresel bir dünyada yaşıyoruz. Hindistan ile yıllar önce başlayan ilişkilerimizi geliştirmek isterim" ifadelerini kullandı.



Donald Trump, geçen hafta NATO liderler toplantısına ilk kez Başkan olarak katılmak üzere ilk kez Avrupa'ya gelmişti. NATO liderlerinin görüşmesinin ardından da İtalya'da G7 toplantısı yapılmıştı.



Almanya Başbakanı, G7 zirvesi sırasında yapılan iklim değişikliği görüşmelerinden "hiç memnun kalmadığını" söylemişti.





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