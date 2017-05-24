ABD'de yapılan araştırma, Miami'deki salgından 3 ay önce bölgedeki sivrisineklerde Zika virüsünün görüldüğünü ortaya çıkardı

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, Zika virüsünün, Miami'de geçen yaz görülen salgından 3 ay önce sivrisinekler arasında yayılmaya başladığını ortaya koydu.

Bilim dergisi Nature'da yayımlanan makaleye göre, Florida'da Zika virüsü taşıyan 30 kişiden ve sivrisineklerden alınan genetik bilgiyi inceleyen bilim adamları, Zika virüsünü ısırdıkları kişilerden kapan sivrisineklerin virüsü mart ayında yaymaya başladığını, ancak ilk yerel Zika enfeksiyonunun temmuz ayında görüldüğünü bildirdi.

California'daki Scripps Araştırma Enstitüsü'nden Kristian Anderson, sivrisineklerin, virüsü Zika taşıyan kişilerden, taşımayanlara yaydığını ve Miami'de buna mart ayında başlamış olabileceğini ancak kimsenin tedavi olmaması nedeniyle salgının ortaya çıkmadığını belirtti.

Sivrisineklerin geçen yıl Florida'daki salgını ortaya çıkarmasının Zika virüsü taşıyan en az 30-40 kişiyi ısırmasından sonra ortaya çıktığını aktaran Anderson, salgındaki 256 vakanın çoğunun yaz sonlarında görüldüğünü ifade etti.

Araştırmada, Florida sivrisineklerinin taşıdığı Zika virüsünün genel olarak Karayipler kaynaklı olduğu vurgulandı.

Anderson, 2016'nın ilk yarısında Karayipler'den Miami'ye 3 milyon kişinin geldiğini, bunların 2,4 milyonun seyahat gemileriyle ülkeye yolculuk yaptığını ancak Florida salgının kaynağının bu yolcular olduğunun net olmadığını kaydetti.

Nature dergisinde, Florida'daki araştırmanın yanında iki Zika araştırması daha yayımlandı. Diğer bilimsel makalelerde de Zika'nın Brezilya'ya ve Güney Amerika'nın diğer bölgelerine ulaşmasıyla ortaya çıkması arasında 6 ila 12 ay olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sağlık yetkilileri, aralık ayında Miami-Dade bölgesinin Zika salgınından temizlendiğini, yine de münferit vakalar görülebileceğini duyurmuştu.

İlk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanan ve uzun yıllar görülmeyen virüs, Mayıs 2015'te Brezilya'da yeniden ortaya çıkmıştı. Zika virüsünün bulaştığı çoğu insan hafif şekilde hasta olurken, virüs hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde "nörogelişimsel bozukluğu" ifade eden "mikrosefali"ye neden oluyor.

