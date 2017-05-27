Mısır, Libya'nın doğusundaki hedefleri bombaladı. Savaş uçakları, Kıpti Hristiyanlara yönelik saldırıya yanıt olarak hava saldırısı yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, operasyonun "teröristlere yönelik olduğunu" söyledi. Bu arada Mısır'daki terör saldırısını IŞİD üstlendi.

Mısır ordusu, Libya'nın Derne şehrine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda militanlara ait altı kamp vuruldu.



Operasyonun, Mısır'ın Minya kentinde Kıptileri taşıyan otobüse yönelik saldırıyla bağlantıları olduğu iddia edilen Libya'daki silahlı gruplara yönelik olduğu belirtildi.



Mısır devlet televizyonunun Savunma Bakanlığına dayandırdığı habere göre, saldırı talimatı Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi tarafından verildi.



El Sisi, hava operasyonunun "teröristlere yönelik olduğunu" ve "devlet destekli terörizmin bütün türlerinin cezalandırılması gerektiğini" açıkladı. Sisi, "Mısır sınırları içerisinde olsun ya da olmasın, ülkeye saldıran kim olursa olsun cezalandırılacaktır" dedi.



Öte yandan IŞİD, Mısır'ın Minya kentinde Kıpti Hristiyanları taşıyan otobüse dönük düzenlenen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlendi.





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