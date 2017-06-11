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MİT'in hazırladığı liste pasaport sistemine yüklendi

MİT, FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock'u kullananların listesini sınır kapıları ve havalimanlarının sistemine yükledi. Böylece yurt dışına kaçmak isteyen ByLock'çular, pasaport kontrolünde yakalanıyor. Sistemde pasaportları "Zayi" olarak görünen bu kişiler anında gözaltına alınıyor.

MİT'in hazırladığı liste pasaport sistemine yüklendi

Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ'cüleri durdurmak için yeni bir formül geliştirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütünün haberleşme ağı ByLock'u kullananların listesini havalimanları ve sınır kapılarının bilgisayar sistemine yükledi. Akşam gazetesinin haberine göre, FETÖ mensupları böylece pasaport kontrolü sırasında yakayı ele veriyor.

Habere göre isim, soyisim, doğum yeri ve tarihi gibi bilgiler ekrana girildiği anda sistem söz konusu kişinin arananlar arasında olup olmadığını tespit ediyor.

Sistemde pasaportları "Zayi" olarak gözüken bu kişiler, hemen gözaltına alınıp emniyete teslim edilirken, pasaportlarına da el koyuluyor.

Emniyet kaynakları, örgüt üyelerinin polisleri atlatmak için bazı yollar aradığını da belirtti. FETÖ'cülerin kontrole takılmamak için pasaporta gerek olmadan kimlikle çıkış yapılabilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Gürcistan'a gitmeye çalıştığı ifade edildi.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #mit #fetö #bylock
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