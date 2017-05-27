Moody's, ABD hükümetinin 2018 mali yılı bütçe teklifinin şu anki haliyle uygulanması durumunda ülkenin mali durumunun beklenenden daha hızlı kötüleşeceği uyarısını yaptı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD hükümetinin 2018 mali yılına dair bütçe teklifinin gerçekleşmesi halinde ülkenin mali durumunun kötüleşeceği uyarısında bulundu.



Moody's, ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin geçen salı günü duyurduğu 2018 mali yılı bütçe teklifini değerlendirdi.



Kuruluştan yapılan açıklamada, bütçe teklifinin ülkenin uzun dönemdeki mali hassaslığına değinmediği belirtilerek, bütçenin şu anki haliyle uygulanması durumunda ABD'nin mali durumunun beklenenden daha hızlı kötüleşeceği vurgulandı.



ABD'nin kredi profilinin gelecekteki yönünün genel olarak mali gücündeki gelişime bağlı olacağına dikkat çekilen açıklamada, mali gücün ise orta dönemdeki federal bütçe açığı ve borçlanma alanlarındaki eğilimler tarafından belirleneceği ifade edildi.



Ülkede vergi kesintilerinin büyük ihtimalle gerçekleşmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, bunun ABD'nin mali gücü ve kredi profilinde zayıflamaya neden olabileceği öngörüsü aktarıldı.



Açıklamada, ABD hükümetinin ekonomik büyüme hedefinin 2020 için yüzde 3 oranında olduğu hatırlatıldı. Moody's ise ülkenin ekonomik büyümesinin 2017-2021 döneminde yıllık ortalama yüzde 2,1 seviyesinde olacağını tahmin ediyor.