Büyük operasyon: Birçok kişi gözaltına alındı
Büyük operasyon: Birçok kişi gözaltına alındı
İstihbarat geldi, savaş uçakları havalandı!
İstihbarat geldi, savaş uçakları havalandı!
İstanbul'da 1 milyon metrekarelik arazi imara açıldı
İstanbul'da 1 milyon metrekarelik arazi imara açıldı
Kılıçdaroğlu: Gençlere sesleniyorum...
Kılıçdaroğlu: Gençlere sesleniyorum...

Moskova'da fırtına: 16 ölü, 150 kişi yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da etkili fırtına nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti.

Moskova'da fırtına: 16 ölü, 150 kişi yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da etkili fırtına nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi, dün etkili şiddetli fırtına dolayısıyla başkent Moskova'da 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev de civar bölgelerde 5 kişinin öldüğünü söyledi.



Yaklaşık 150 kişinin yaralanmasına neden olan fırtınada yüzlerce araçta da maddi hasar meydana geldi.

Çok sayıda ağaç ve reklam panosunun devrilmesine yol açan fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri, hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başladı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #moskova #Rusya Soruşturma Komitesi
banner863
Önceki Haber
Belçika Prensesi, Başbakan'ı 'sağır etti'
Sonraki Haber
Eski Baro Başkanı için karar: Hapis yatacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.