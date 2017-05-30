Rusya'nın başkenti Moskova'da etkili fırtına nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da etkili fırtına nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti.



Rusya Soruşturma Komitesi, dün etkili şiddetli fırtına dolayısıyla başkent Moskova'da 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev de civar bölgelerde 5 kişinin öldüğünü söyledi.







Yaklaşık 150 kişinin yaralanmasına neden olan fırtınada yüzlerce araçta da maddi hasar meydana geldi.



Çok sayıda ağaç ve reklam panosunun devrilmesine yol açan fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri, hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başladı.

