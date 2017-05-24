Filipinler Devlet Başkanı Duterte: "Buraya sizin desteğinizi almak ve yardım istemek için geldim. Ülkemiz modern silahlara ihtiyaç duyuyor. ABD'ye bazı siparişlerimiz vardı ancak orada durum net değil. DEAŞ'la mücadele etmek için modern silahlara ihtiyacımız var"

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkesinin modern silahlara ihtiyaç duyduğunu belirterek Rusya'dan yardım talebinde bulundu.



Resmi ziyaret için Moskova'da bulunan Duterte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Duterte, ülkesinde terör örgütü DEAŞ'a bağlı bir grubun Mindanao bölgesini kuşattığını anlatarak, çatışmaların devam ettiğini ve bu nedenle ziyaretini yarıda keserek ülkesine döneceğini söyledi.

Rusya'yı yakın dost olarak gördüklerini vurgulayan Duterte, "Buraya sizin desteğinizi almak ve yardım istemek için geldim. Ülkemiz modern silahlara ihtiyaç duyuyor. ABD'ye bazı siparişlerimiz vardı ancak orada durum net değil. DEAŞ'la mücadele etmek için modern silahlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenler için Duterte'ye başsağlığı temennisinde bulunan Putin, durumun bir an önce normale dönmesini umut ettiğini dile getirdi.

Putin, Duterte'nin ziyareti kapsamında iki ülke ilişkilerinin gelişimine yönelik hazırlanan belgelerin iki ülke bakanları tarafından bugün imzalanacağı bilgisini verdi.

Görüşmede iki ülke dışişleri bakanları ve ilgili danışmanlar hazır bulundu.

Moskova'daki Putin-Duterte görüşmesinin yarın yapılacağı duyurulmuştu. Duterte'nin, ülkesindeki saldırıların ardından Moskova ziyaretini kısa kesme kararının ardından görüşmenin öne alındığı bildirildi.