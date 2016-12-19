Moskova'da Suriye toplantısı

Türkiye-İran-Rusya arasında Suriye trafiği yoğunlaşıyor

Üç ülkenin Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları yarın Moskova'da biraraya gelecek. Üçlü zirvede, Halep'teki ateşkes ve sonrasında atılacak adımlar görüşülecek. Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak görüşmeler için de Moskova'da zemin aranacak.



Suriye'de savaş kritik bir dönemece girdi. Türkiye'nin Rusya ve İran ile işbirliğine yönelmesiyle Halep'te kriz çözüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Şimdi hedefimiz Suriye'nin tamamında ateşkes" dedi.



Suriye'de krizin çözümü için gözler Moskova'da. Türkiye, Rusya ve İran'ın hem Dışişleri Bakanları hem de savunma bakanları yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelecek.



Üçlü zirvenin en önemli başlığı Halep. Ateşkes ilanından sonra Halep'in doğusunda tahliyeler başlamıştı. Dışişleri Bakanları Halep ateşkesi sonrası atılacak adımları masaya yatıracak.



Suriye'nin tamamında ateşkes, ateşkesi ihlal eden gruplara karşı alınacak önlemler, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve muhaliflerin de içinde yer aldığı geçiş hükümeti başlıkları ele alınacak.



Geçen hafta bir Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Türkiye, Rusya ve İran'ın PYD kantonlarına karşı anlaştığını açıklamıştı. Moskova'daki görüşmede, PYD'nin bölgedeki faaliyetleri ve Fırat Kalkanı Harekâtı da gündeme gelecek.



Moskova'daki görüşmeler, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Suriye'de barış görüşmeleri için de zemin oluşturacak.



Zirveyle ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan açıklama geldi. Lavrov, “Beklentim, batılı partnerlerimizin propagandayla uğraştığı bir dönemde sahadaki durumu gerçek anlamda iyi yönde etkileyebilecek taraflarla detaylı ve somut bir biçimde konuşmak” dedi.





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