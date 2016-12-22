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Moskova’da patlama

Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir metro istasyonu yakınlarında patlama yaşandı. Gaz sızıntısından kaynaklanan patlamada yaralananlar olduğu bildirildi.

Moskova’da patlama

Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir metro istasyonu yakınlarında patlama yaşandı. Gaz sızıntısından kaynaklanan patlamada yaralananlar olduğu bildirildi.

Patlamaya neden olan gazın, Kolomenskaya metro istasyonu yakınlarındaki alt geçitte devam eden tamirat sırasında kaynak işçilerinin kullandığı tüpten sızdığı bildirildi.

Patlama sonrasında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, Moskova metrosunun kısmen kapatıldığı belirtildi.


Ayrıntılar gelecek...


Kaynak: AA
Etiketler; #metro #moskova #rusya
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