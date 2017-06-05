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Müjdat Gezen'in 2 yıl 4 ay hapsi istendi

Sanatçı Müjdat Gezen hakkında, AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya "hakaret" ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Müjdat Gezen'in 2 yıl 4 ay hapsi istendi

Burhan Kuzu'nun, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yapılan kundaklama olayının ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan beyanlarında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu kapsamında Müjdat Gezen hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gezen'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. 
Hazırlanan iddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Gezen'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Müjdat Gezen'in, Sanat Merkezi'ne yapılan kundaklama olayının ardından bazı gazete ve internet sitelerinde yer alan beyanlarında hukuka aykırı, eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren açıklamalarda bulunduğu belirtilmişti. 

Dilekçede, Gezen'in ayrıca yaptığı basın toplantısında Burhan Kuzu'nun soyadından yola çıkarak ağza alınmayacak şekilde imalı ifadelerle, onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici şekilde sözler sarf ettiği belirtilerek, Gezen hakkında "alenen basın yoluyla hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Müjdat Gezen #burhan kuzu #iddianame
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