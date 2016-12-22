Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı FETÖ'den tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama
Vatan Partisi'nden açıklama
Vatan Partisi'nden açıklama

Musul'da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Terör örgütü IŞİD militanlarının kentin doğusundaki Gökçeli Mahallesi'nde bombalı araçla düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Musul'da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Irak'ta terör örgütü IŞİD militanlarının, Musul'un doğusundaki Gökçeli Mahallesi'nde düzenlediği intihar saldırısında bir sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de olduğu 30 kişinin yaralandığı belirtildi. 

Irak ordusunda görevli Tümgeneral Aziz Halid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay önce IŞİD'den kurtarılan Gökçeli Mahallesi'ndeki güvenlik merkezi ve halk pazarına yakın bölgede intihar eylemi gerçekleştirildiğini söyledi.

Halid, IŞİD'e ait 3 bombalı araçla düzenlenen saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini, 9'u asker 30 kişinin yaralandığını aktardı.

Söz konusu intihar saldırısı Musul'un doğu yakasındaki kurtarılmış bölgelerde güvenlik güçlerine yönelik ilk saldırı olarak nitelendirildi.

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri, kentin doğu girişinde yer alan Gökçeli Mahallesi'ni, Musul'u kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den iki hafta sonra 1 Kasım'da IŞİD'den geri almıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #musul #ışid intihar saldırısı
banner863
Önceki Haber
Altının gramı 128 liranın altında! Çeyrek altın ise...
Sonraki Haber
İstanbul'da 8 ilçede elektrik yok
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.