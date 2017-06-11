Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Myanmar'da çarşamba günü 122 kişiyle Myeik kentinden Yangon'a giderken kaybolan askeri nakliye uçağının yolcularından cesedine ulaşılanların sayısı 46'ya yükseldi.



Ordu'dan yapılan açıklamada, Andaman Denizi'ndeki arama kurtarma çalışmalarında 15 yolcunun daha cesedinin çıkarıldığı belirtildi.

Aralarında 23 kadın ile 9 çocuğun olduğu 46 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği ancak bugün tekrar başlandığı aktarıldı.

Bu arada Myanmar Ordu Sözcüsü General Aung Ye Win, gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun arama kurtarma çalışmalarını sürdürmekte kararlı olduğuna ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatta olan yolcuların bulunma şansının düştüğüne dikkati çekti.

Ordu Sözcüsü General Myat Min Oo, perşembe günü arama kurtarma çalışmalarında 21'i kadın, 8'i çocuk ve 2'si erkek 31 kişinin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Çin yapımı Y-8 tipi turbo pervaneli uçak, 7 Haziran Çarşamba günü ülkenin güneyindeki Myeik kentinden havalandıktan yarım saat sonra radardan kaybolmuştu. Uçakta çoğu ordu mensuplarının aileleri olmak üzere 108 yolcu ve 14 mürettebat bulunuyordu. Uçağın düştüğü tahmin edilen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına 9 savaş gemisi, 5 savaş uçağı ve 3 helikopter destek veriyor.

Uçağın düştüğü bölge, 8 Mart 2014'te Malezya'dan Pekin'e uçan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının son kez radarda görüldüğü yerin 700 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Enkazı bulunamayan Malezya uçağının, Hint Okyanusu'nun güneyinde düştüğü sanılıyor.